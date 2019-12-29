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В 2019 году украинский валютный рынок вырос на 50%

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В Нацбанке отмечают, что такой рост свидетельствует о макроэкономической стабилизации и большей инвестиционной привлекательности Украины.
Валютный рынок Украины в 2019 году вырос на 50%
Валютный рынок Украины в 2019 году вырос на 50%
АР (архивное фото)

В Украине в 2019 году среднедневной объем валютных операций между банками вырос в полтора раза до 380 млн долларов. Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка в субботу, 4 января.

По данным НБУ, объем на межбанковского валютном рынке превысил 90 млрд долларов. Рост объемов межбанка является свидетельством макроэкономической стабилизации и большей инвестиционной привлекательности страны, отметили в Нацбанке.

"Важным двигателем этого процесса является валютная либерализация, которую Национальный банк проводил в течение последних лет", - заявили в НБУ и добавили, что важным является то, что украинцы постепенно привыкают к режиму плавающего курса гривны.

"Они все меньше реагируют на краткосрочные курсовые колебания, ведь есть понимание, что гривна может не только ослабляться, но и укрепляться", - подытожили в НБУ.

 
 

Напомним, что за год гривна укрепилась к доллару почти на 17%. В прошлом году украинская валюта укрепилась больше к европейской, чем американской, - на 20%.

Также сообщалось, что НБУ побил рекорд по покупке валюты за день. Финансовый регулятор на межбанке в четверг купил $700 млн - это рекордный показатель для этого года.

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Теги: валютный рынок, валюта, НБУ, рынок, Нацбанк
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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ira0957    04.01.2020, 20:21
Оценка:  -5
ira0957
Поставка нефти на белорусские НПЗ возобновлена, сообщил заместитель председателя концерна "Белнефтехим" Владимир Сизов. За сутки прокачают до 6 тысяч тонн нефти.
ШтормЗайцев    04.01.2020, 20:24
Оценка:  +4
ШтормЗайцев
Пофиг дядя Ира, всем это пофиг.
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