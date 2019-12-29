Убийство в Каховке: появилась реакция местной власти
Глава Херсонской ОГА пообещал взять под контроль ход расследования убийства 26-летнего местного жителя.
Глава Херсонской областной государственной администрации Юрий Гусев пообещал контролировать ход расследования по убийству в Каховке с участием полицейского, которое стало причиной протестов под отделением полиции.
"Ход расследования буду контролировать лично. Планирую вместе с новым прокурором области Игорем Васильевичем Ивченко встретиться с семьей погибшего.
Никакие связи не помогут виновным избежать наказания", - написал губернатор на своей странице в Facebook.
Гусев также отметил, что подозреваемого, который, по его словам, оказался бывшим сотрудником органов внутренних дел, задержали. Другого участника события, действующего сотрудника полиции, проверяют с помощью полиграфа.
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Напомним, 4 января в Каховке жители города вышли на протест с требованием расследования резонансного убийства. В новогоднюю ночь 26-летнего мужчину застрелили из ружья. Во время стрельбы на месте происшествия присутствовал полицейский.
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