Задержан виновник ДТП, в котором погиб трехлетний ребенок

Предварительно, машина водителя выехала на встречную полосу, где столкнулась со встречным автомобилем. В результате столкновения погиб ребенок 2016 года рождения, а водителю теперь грозит до восьми лет тюрьмы.

Полиция задержала мужчину, устроившего ДТП на трассе Киев-Чоп, в результате которого погиб трехлетний ребенок. Об этом сообщает пресс-служба полиции Львовской области в воскресенье, 5 января.

Виновником ДТП оказался 27-летний житель Киева, водитель автомобиля Lexus. Сегодня следователи сообщили ему о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса, то есть нарушение правил дорожного движения.

Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком от трех до восьми лет. Также виновника могут лишить права управлять транспортными средствами на три года.

Напомним, что ранее на трассе Киев-Чоп в ДТП погиб трехлетний ребенок. Во Львовской области в результате лобового столкновения двух авто погиб ребенок, еще трое человек госпитализированы.

Также сообщалось, что на Волыни в ДТП погибли два человека, еще пять пострадали. На автодороге Ковель-Доманово столкнулись Ford Transit и Volkswagen Т4. Спасатели с помощью специального инструмента деблокировали одного из водителей.

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