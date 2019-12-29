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Задержан виновник ДТП, в котором погиб трехлетний ребенок

Комментариев: 2
Предварительно, машина водителя выехала на встречную полосу, где столкнулась со встречным автомобилем. В результате столкновения погиб ребенок 2016 года рождения, а водителю теперь грозит до восьми лет тюрьмы.
Полиция задержала виновника смертельного ДТП на трассе Киев-Чоп
Полиция задержала виновника смертельного ДТП на трассе Киев-Чоп
ar.volyn.ua

Полиция задержала мужчину, устроившего ДТП на трассе Киев-Чоп, в результате которого погиб трехлетний ребенок. Об этом сообщает пресс-служба полиции Львовской области в воскресенье, 5 января.

Виновником ДТП оказался 27-летний житель Киева, водитель автомобиля Lexus. Сегодня следователи сообщили ему о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса, то есть нарушение правил дорожного движения.

Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком от трех до восьми лет. Также виновника могут лишить права управлять транспортными средствами на три года.

Напомним, что ранее на трассе Киев-Чоп в ДТП погиб трехлетний ребенок. Во Львовской области в результате лобового столкновения двух авто погиб ребенок, еще трое человек госпитализированы.

Также сообщалось, что на Волыни в ДТП погибли два человека, еще пять пострадали. На автодороге Ковель-Доманово столкнулись Ford Transit и Volkswagen Т4. Спасатели с помощью специального инструмента деблокировали одного из водителей.

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Теги: ДТП, полиция, задержание, погибшие
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Духовный_скреп    05.01.2020, 18:00
Оценка:  +1
Духовный_скреп
Автомобиль Лексус,27 лет...Я думаю,ему ничего не грозит.Лёгкий испуг.
denis82    05.01.2020, 18:14
Оценка:  0
denis82
главное что мы на выборы ходим...
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