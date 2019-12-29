Убийство в Каховке: ГБР начало расследование

Бюро расследует возможное превышение полномочий полицейским, а также даст правовую оценку выдачи стрелку разрешения на использование оружия.

ГБР начало расследование в отношении полицейского, который может быть причастен к резонансному убийству в Каховке. Об этом сообщила пресс-служба бюро в воскресенье, 5 января.

Расследование начато по факту возможного превышения стражем власти или служебных полномочий (ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины).

"Инцидент произошел около 6:00 утра 1 января. В результате конфликта один из его участников (бывший работник полиции) совершил несколько выстрелов в своего оппонента. От полученных ранений потерпевший через два дня умер в больнице. По информации местных жителей, к нанесению телесных повреждений и убийству потерпевшего может быть причастен работник полиции, который праздновал Новый год в одной компании с подозреваемым в убийстве", - сказано в сообщении пресс-службы.

Также будет дана правовая оценка выдачи подозреваемому в убийстве разрешения на использование оружия, добавили в ГБР.

Напомним, что ранее по делу об убийстве в Каховке назначена повторная судмедэкспертиза. На этот раз к экспертизе допустят представителя потерпевшей стороны. Повторная проверка назначена на 6 января, правоохранители выяснят, из какого оружия стреляли, а также сколько и каких именно было телесных повреждений.

Ранее сообщалось, что в Каховке начались протесты из-за резонансного убийства. В новогоднюю ночь 26-летнего мужчину застрелили из ружья. Во время стрельбы на месте происшествия присутствовал полицейский, а отношении его проводится служебное расследование.

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