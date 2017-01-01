Один украинский военный был ранен на Донбассе

Сегодня в следствие обстрелов сепаратистов ранение получил один военнослужащий из состава ВСУ.

За текущие сутки сепаратисты трижды нарушали режим прекращения огня на Донбассе, ранен один украинский военный. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС в понедельник, 6 января.

Сепаратисты обстреливали позиции ООС вблизи Крымского. При том использовались запрещенные минскими договоренностями 82-мм минометы, а также гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы.

"Сегодня, 6 января, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", - сказано в сообщении.

На участках разведения сил и средств №1 и №2 6 января соблюдался режим Тишина.

Как сообщалось, в воскресенье на Донбассе было зафиксировано четыре обстрела, в ходе которых один военный умер. Еще двое военнослужащих подорвались на взрывном устройстве. Один из них погиб, второй был тяжело ранен.

Ранее стало известно, что двое военных подорвались на Донбассе. Военнослужащие получили ранения из-за взрыва неустановленного взрывного устройства. Пострадавших госпитализировали.

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