Украинские специалисты экспертной и поисково-спасательной группы оправились в Иран.



Самолет Министерства обороны Украины с группой экспертов вылетел в Иран. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в ночь на четверг, 9 января.

"Пожелаем им удачи и выполнения поставленных задач. Украина ждет вашего возвращения", – написал он на своей странице в Facebook.



По словам Данилова, была сформирована группа из представителей высокого уровня, в которую входят представители 12 учреждений.

"Все ведущие учреждения, которые должны принимать в этом участие, представлены в этой группе. В целом состав группы насчитывает 45 человек, и они отправляются в Тегеран, чтобы сделать все необходимое, что должно сделать наше государство", - подчеркнул он.

Cмотрите фотогалерею: Самолет Минобороны с экспертами вылетел в Иран

Напомним, 8 января самолет украинской авиакомпании МАУ разбился неподалеку от Тегерана примерно через три минуты после взлета из аэропорта Имама Хомейни. На борту было 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Среди жертв крушения самолета - 11 украинцев.

Правительство приняло решение об отправке поисково-спасательной группы в Иран для осуществления совместных мероприятий по расследованию причин трагедии и репатриации тел погибших украинцев.

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