Сутки на Донбассе: ранены трое военных

Незаконные вооруженные формирования пять раз обстреливали позиции ООС, в том числе из запрещенного минскими договоренностями оружия.

На Донбассе ранены три бойца Азов/Facebook (архивное фото)

В течение минувших суток сепаратисты на Донбассе пять раз нарушили режим прекращения огня, ранены трое военных. Об этом в четверг, 9 января, сообщает пресс-центр ООС.

Отмечается, что противник обстрелял позиции подразделений ВСУ из запрещенных минскими договоренностями 122-мм артиллерийских систем, минометов калибра 120 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия враг открывал огонь по защитникам Лебединского, в районе ответственности оперативно-тактического группировки Восток.

Четыре обстрела по позициям Объединенных сил зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактического группировки Север:

дважды вблизи населенного пункта Хутор Свободный - из ствольной артиллерии калибра 122 мм и 120-мм минометов;

неподалеку от Новоалександровки - из стрелкового оружия;

у Новолуганского - из гранатометов различных систем и другого стрелкового оружия.

"В результате вражеских обстрелов трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения", - отметили в штабе ООС.

С начала текущих суток сепаратисты огневой активности не проявляли. Потерь в рядах ВСУ нет.

Ранее в СЦКК опровергли данные ОБСЕ о нарушениях украинской стороны, указанных в отчетах от 4 и 6 января. Тогда речь шла о зенитных ракетных комплексов 9К33 Оса.

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