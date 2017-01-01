Сутки на Донбассе: ранены трое военных
В течение минувших суток сепаратисты на Донбассе пять раз нарушили режим прекращения огня, ранены трое военных. Об этом в четверг, 9 января, сообщает пресс-центр ООС.
Отмечается, что противник обстрелял позиции подразделений ВСУ из запрещенных минскими договоренностями 122-мм артиллерийских систем, минометов калибра 120 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
Из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия враг открывал огонь по защитникам Лебединского, в районе ответственности оперативно-тактического группировки Восток.
Четыре обстрела по позициям Объединенных сил зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактического группировки Север:
- дважды вблизи населенного пункта Хутор Свободный - из ствольной артиллерии калибра 122 мм и 120-мм минометов;
- неподалеку от Новоалександровки - из стрелкового оружия;
- у Новолуганского - из гранатометов различных систем и другого стрелкового оружия.
"В результате вражеских обстрелов трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения", - отметили в штабе ООС.
С начала текущих суток сепаратисты огневой активности не проявляли. Потерь в рядах ВСУ нет.
Ранее в СЦКК опровергли данные ОБСЕ о нарушениях украинской стороны, указанных в отчетах от 4 и 6 января. Тогда речь шла о зенитных ракетных комплексов 9К33 Оса.
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