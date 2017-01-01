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На Житомирщине второй жертвой гриппа стал 6-летний ребенок

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Маленький ребенок скончался, предположительно, от гриппа в больнице. У него было воспаление легких.
перед этим на Житомирщине от гриппа умерла женщина
перед этим на Житомирщине от гриппа умерла женщина
 
В Житомирской области в Бердичесвком районе, вероятно, от гриппа умер шестилетний ребенок, о чем сообщил глава районного совета Максим Самчик УНН.
 
"По моей информации от руководителя Бердичевского городского центра первичной медико-санитарной помощи, такой досадный случай действительно произошел в нашем районе. По моей информации, данный ребенок лечился в Житомирской областной детской больнице, там и умер. Я не знаю официальных результатов медицинских заключений, но есть информация, что это связано с гриппом, воспалением легких", - рассказал он.
 
Перед этим сообщалось, что в Житомире зафиксировали смерть от гриппа, у больной не было прививок против этой болезни.
 
В то же время Корреспондент писал, что вакцинация от гриппа среди украинцев увеличилась в два раза. Всего вакцинировались уже более 200 тыс. людей.

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Теги: Вирус, грипп, Житомирская область
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Источник: korrespondent.net

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