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На Донбассе погиб боец ВСУ, еще один ранен

Комментариев: 1
Сепаратисты вели огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
ВСУ понесли потери на Донбассе
ВСУ понесли потери на Донбассе
Минобороны Украины

Подразделения сепаратистов за минувшие сутки, 9 января, шесть раз нарушали режим прекращения огня на Донбассе. Погиб один украинский военнослужащий, еще один получил ранения. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил у себя в Facebook.

Отмечается, что враг вел огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Запрещенное Минскими соглашениями вооружение не применялось.

Были обстреляны укрепления ВСУ в районе Павлополя, Водяного, Невельского, Песков, Красногоровки и Хутора Вильный.

Также с начала 10 января враг из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия обстрелял украинских военных возле Марьинки.

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Теги: Донбасс, обстрел, Сепаратисты, ВСУ, потери, Новости Донбасса, Операция объединенных сил
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Комментариев (1)
fkrfyfan    10.01.2020, 08:49
Оценка:  +1
fkrfyfan
А украинские каратели из всу вели огонь из рогаток?
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