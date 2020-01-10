На Донбассе погиб боец ВСУ, еще один ранен
Сепаратисты вели огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
Подразделения сепаратистов за минувшие сутки, 9 января, шесть раз нарушали режим прекращения огня на Донбассе. Погиб один украинский военнослужащий, еще один получил ранения. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил у себя в Facebook.
Отмечается, что враг вел огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Запрещенное Минскими соглашениями вооружение не применялось.
Были обстреляны укрепления ВСУ в районе Павлополя, Водяного, Невельского, Песков, Красногоровки и Хутора Вильный.
Также с начала 10 января враг из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия обстрелял украинских военных возле Марьинки.
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