На Донбассе погиб боец ВСУ, еще один ранен

Сепаратисты вели огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Подразделения сепаратистов за минувшие сутки, 9 января, шесть раз нарушали режим прекращения огня на Донбассе. Погиб один украинский военнослужащий, еще один получил ранения. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил у себя в Facebook.

Отмечается, что враг вел огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Запрещенное Минскими соглашениями вооружение не применялось.

Были обстреляны укрепления ВСУ в районе Павлополя, Водяного, Невельского, Песков, Красногоровки и Хутора Вильный.

Также с начала 10 января враг из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия обстрелял украинских военных возле Марьинки.

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