Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Украине усилят борьбу с игорным бизнесом

Комментариев: 4
Премьер поручил председателям областных госадминистраций и полиции усилить борьбу с нелегальным казино.
Гончарук распорядился усилить борьбу с казино
Гончарук распорядился усилить борьбу с казино
facebook.com/PMHoncharuk

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук поручил председателям областных государственных администраций и Национальной полиции усилить борьбу с нелегальным игорным бизнесом. Об этом сообщает он сообщил в Telegram-канале.

Так, глава правительства распорядился принять необходимые меры для недопущения рекламы незаконного игорного бизнеса, а также усилить меры по предотвращению перехода нелегального игорного бизнеса в онлайн.

Гончарук отметим, что правоохранители уже закрыли более 5300 игорных заведений.

Напомним, Кабмин запретил распространение игорного бизнеса под видом государственных лотерей. Премьер Алексей Гончарук поручил полиции и ГФС проверить всех операторов.

После этого министр МВД Арсен Аваков поручил полиции прекратить деятельность всех незаконных игорных заведений с 16:00 в пятницу, 20 декабря.

Закон о легализации игорного бизнеса отправили на доработку

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Украина, игорный бизнес, казино, Кабмин Украины, игорные автоматы, игорный зал
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (4)
Отсортировать по дате Вниз
Kamanavt_ua    10.01.2020, 22:29
Оценка:  0
Kamanavt_ua
Не победят, не запретят, не ликвидируют -просто усилят борьбу! КраинаУ
МАРИНА***КЛИМОВА    10.01.2020, 22:25
Оценка:  +1
МАРИНА***КЛИМОВА
А борьбу с онанизмом усилят, если да то насколько?
Ukraineslava    10.01.2020, 22:24
Оценка:  -2
Ukraineslava
наверно мало платили,надо больше твари
Колишній-східняк    10.01.2020, 22:22
Оценка:  -2
Колишній-східняк
Так заявляли ж, что уже с этим покончено.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь