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В Украину ввозили вещества для изготовления психотропов - СБУ

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Силовики заявили, что блокировали наркотрафик из Европы. Вещества доставляли в нарколаборатории под Киевом, Харьковом, Днепром и Ровно, а изготовленную "продукцию" сбывали через мессенджеры.
СБУ блокировала мощный наркотрафик прекурсоров из Европы
СБУ блокировала мощный наркотрафик прекурсоров из Европы
СБУ

Группировка организовала контрабанду крупных партий наркосодержащих веществ из Европы. Об этом сообщает пресс-служба СБУ в субботу, 11 января.

"Злоумышленники закупали в одной из соседних стран прекурсоры для изготовления психотропов и их сбыта в Украине. По оперативной информации, ежемесячно наркоторговцы ввозили 300 тысяч таблеток с содержанием псевдоэфедрина. Синтезировали психотропы в нарколабораториях, расположенных в столичном регионе, а также в Ривненской, Харьковской и Днепропетровской областях. Сбывали наркотики через один из мессенджеров по всей территории страны", - сказано в сообщении.

Правоохранители задержали одного из организаторов на пропускном пункте Грушев при попытке ввоза более 100 тысяч наркосодержащих таблеток, которые были спрятаны в технологических полостях автомобиля.

По ценам черного рынка стоимость изъятых веществ составляет более 4 миллионов гривен, заявляют силовики.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 305 УК Украины, задержанному сообщили о подозрении. Продолжаются следственные действия.

Напомним, что ранее СБУ поймала банду с крупной партией метадона. Наркодельцы использовали для распространения метадона несовершеннолетних. Места "лабораторий" меняли в целях конспирации.

Также сообщалось, что на границе с РФ задержали украинца с 20 кг наркотиков в баке авто. Водитель автомобиля рассказал правоохранителям, что наркотики его якобы попросили переместить в Россию знакомые за 300 долларов.

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Теги: наркотики, СБУ, контрабанда
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
nelci    11.01.2020, 11:24
Оценка:  -4
nelci
Возможно этим ввозом можно обяснить неадекватность тысяч людей после майдана и хаос в стране.
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