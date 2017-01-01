Пьяный водитель хотел выпрыгнуть из машины на ходу и напал на полицейского

Мужчина ехал на поврежденном авто, когда его остановила полиция. Полицейские выяснили, что водитель пьян и задержали его. Когда он ехал в полицейском авто, он начал пытаться выпрыгнуть из машины на ходу и напал на полицейского.

Пьяный водитель ехал на поврежденном авто, а когда его задержала полиция, напал на правоохранителя. Об этом сообщает пресс-служба полиции Сумской области в субботу, 11 января.

"Происшествие произошло вчера в областном центре, в 01:30. Сотрудники патрульной полиции, которые несли службу по обеспечению правопорядка на улицах города, обратили внимание на легковушку Hyundai, которая двигалась по улице Харьковская. Машина имела характерные повреждениями бампера и двигался на спущенных шинах. Они подали водителю знак остановиться, и во время общения с мужчиной поняли, что тот находится в состоянии алкогольного опьянения", - сказано в сообщении.

Мужчине предложили пройти соответствующее медобследование и пригласили в салон служебного автомобиля.

"Уже во время движения мужчина, находившийся на заднем пассажирском сиденье, стал открывать дверцы, поэтому водитель-полицейской вынужден был срочно тормозить, а его напарник - удерживать гражданина до полной остановки автомобиля. Мужчина с бранью и кулаками набросился на полицейского. А когда последние попытались надеть на того наручники, причинил одному из них телесные повреждения", - отметили в полиции.

Мужчину задержали и доставили в помещение Сумского отдела полиции. На него составили админпротокол по ст.130 КУоАП (управление транспортным средством в состоянии опьянения). По факту причинения работнику полиции телесных повреждений открыли уголовное производство.

Мужчине объявлено о подозрении, судом ему избрана мера пресечения в виде личного обязательства.

Напомним, что ранее под Киевом полицейскому пробили отверткой лицо. В результате нападения полицейский получил пробитую щеку, травму языка и выбитый зуб. Открыто уголовное дело.

Также сообщалось, что на Закарпатье пьяный напал с ножом на полицейского. Полицейскому пришлось совершить предупредительный выстрел в воздух, чтобы угомонить неадеквата.

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