В Кропивницком двух мужчин раздавила бетонная конструкция

Задержаны три должностных лица, ответственные за проведение строительных работ. Им сообщено о подозрении.

В Кропивницком во время строительных работ погибли двое мужчин в результате падения на них бетонной конструкции. Об этом сообщает управление Нацполиции в Кировоградской области в субботу, 11 января.

"По предварительным данным, во время строительных работ на работников упала бетонная конструкция. В результате двое мужчин, 42 и 53 лет, от полученных травм погибли на месте", – говорится в сообщении.

Работниками полиции, под процессуальным руководством прокуратуры, расследуется уголовное производство по статье о нарушении правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью (ч.2 ст.272 УК Украины).

Также задержаны три должностных лица, ответственные за проведение строительных работ. Им сообщено о подозрении.

Как сообщает региональное управление Гоструда, инцидент произошел на Приднепровском маслоэкстракционном заводе. Конечным бенефициарным владельцем предприятия является ООО Кернел-Капитал.

Ранее в Кировградской области рабочего залило расплавленным металлом. На ферроникелевом комбинате произошел разлив металло-шлаковой смеси. Потерпевший получил ожоги 80-90% тела и два дня боролся за жизнь.

Также сообщалось, что в Виннице погиб строитель, упав с крыши торгового центра. Мужчина скончался на месте еще до приезда врачей.

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