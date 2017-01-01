Украина вошла в ТОП-3 экспортеров агропродукции в ЕС

Экспорт сельхозпродукции из Украины в ЕС достиг 7,3 млрд евро с ноября 2018 по октябрь 2019 года. Первое место в рейтинге заняли США, второе - Бразилия.

Украина - третья в мире по объемам экспорта агропродукции в ЕС Знаменский горсовет

С ноября 2018 по октябрь 2019 года Украина экспортировала в ЕС сельхозпродукции на 7,3 млрд евро, заняв третье место в мире среди поставщиков агротоваров в ЕС. Об этом сказано в ежемесячном мониторинговом отчете Еврокомиссии о состоянии торговли ЕС агропромышленной продукцией, передает Евроинтеграционный портал в субботу, 11 января.

"Украина вошла в топ-3 экспортеров сельскохозяйственных продуктов в ЕС. С ноября 2018 года по октябрь 2019 года Украина экспортировала сельскохозяйственных продуктов в Европейский Союз на 7,3 млрд евро", - сказано в сообщении.

Первое место по объемам экспорта сельхозпродукции в Евросоюз за указанный период заняли США с показателем в 12,276 млрд евро, второе - Бразилия (11,743 млрд евро).

Объем сельскохозяйственного экспорта из Украины в ЕС ежегодно растет. По сравнению с предыдущим аналогичным периодом он увеличился на 41%, или на 2,1 млрд евро.

Напомним, что ранее Украина рекордно увеличила экспорт агропродукции. Показатели за девять месяцев текущего года уже превысили итог всего 2018 года. Также обновлен исторический рекорд поставок продукции сельского хозяйства в ЕС.

Также Тимофей Милованов заявил, что ситуация в Иране может отразиться на агроэкспорте. Иран является значительным импортером украинской сельскохозяйственной продукции, отметил министр.

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