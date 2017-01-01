ГБР сформировало спецподразделения по делам Майдана
Формирование специального следственного подразделения ГБР по делам Майдана завершено. Об этом сообщила пресс-служба бюро в субботу, 11 января.
"32 кандидатуры следователей и прокуроров Генеральной прокуратуры Украины согласованы к переводу на должности в Государственном бюро расследований. Таким образом, формирование специального следственного подразделения в "делах Майдана" завершено", - сказано в сообщении.
Организационные мероприятия по переводу работников Генпрокуратуры и региональных и местных прокуратур, которые расследовали и осуществляли процессуальное руководство в уголовном производстве в отношении преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013 - 2014 годах, совершены во исполнение закона О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования деятельности Государственного бюро расследований.
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