Обращение Зеленского из-за самолета МАУ: онлайн

Глава государства провел консультации с украинскими специалистами, работающими на месте трагедии в Иране и международными партнерами.

Президент Украины Владимир Зеленский вечером в субботу, 11 января, выступает с обращением к украинскому народу в связи с крушением самолета авиакомпании МАУ в Иране и признанием Тегерана в том, что лайнер был сбит его военными.

Ранее в Офисе главы государства сообщили, что видеообращение Зеленского начнется после того, как президент проведет консультации с группой украинских специалистов, работающими на месте трагедии, международными партнерами и телефонного разговора с президентом Ирана Хасаном Роухани.

Напомним, в ночь на 8 января в Тегеране разбился пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании МАУ. Погибли 176 человек, среди жертв 11 украинцев. Большинство погибших – из Ирана и Канады.

А утром 11 января иранские власти признали, что самолет МАУ был сбит военными. Президент страны Хасан Роухани выразил соболезнования семьям погибших и пообещал наказать виновных, а также распорядился относительно выплаты компенсации.

В свою очередь, Владимир Зеленский заявил, что ожидает от Тегерана полного признания вины и готовности к открытому расследованию.

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