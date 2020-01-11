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Зеленский сообщил о расследовании крушения лайнера

Комментариев: 5
Владимир Зеленский записал обращение к украинцам после телефонного разговора с президентом Ирана.

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Исламской Республики Иран Хасаном Рухани относительно крушения украинского самолета. Об этом он сообщил в видеообращении.

Рухани, по словам Зеленского, извинился и выразил соболезнования украинскому народу, а также семьям погибших.

По его словам, в спасательную группу, которая вылетела в Иран, вошли 45 украинских экспертов.

"Мы отправили в Тегеран лучших специалистов нашей страны с большим опытом экспертиз", - сообщил президент.

"Мы работали системно без истерик ради одного - для результата, а именно установления правды в авиакатастрофе", - сказал Зеленский.

Иранская сторона, по словам главы государства, полностью признает, что трагедия произошла из-за ошибочных действий военных его страны. Официальный Тегеран заверил, что все причастные к авиакатастрофе будут привлечены к ответственности.

"В эти тяжелые дни я хочу сказать следующее. Я верну всех погибших близким и родным. Они смогут с ними попрощаться по-человечески. Мы достойно почтим их память. Все виновные будут наказаны", - добавил Зеленский.

Напомним, в ночь на 8 января в Тегеране разбился пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании МАУ. Погибли 176 человек, среди жертв 11 украинцев. Большинство погибших – из Ирана и Канады.

А утром 11 января иранские власти признали, что самолет МАУ был сбит военными. Президент страны Хасан Роухани выразил соболезнования семьям погибших и пообещал наказать виновных, а также распорядился относительно выплаты компенсации.

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Теги: авиакатастрофа, Владимир Зеленский, крушение самолета
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (6)
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eddgek    11.01.2020, 21:04
Оценка:  0
eddgek
вИслюк (полшестой) ну ты и д-и-б-и-л - как "гАварят" ПОЗДНО ПИТЬ "БОРЖОМИ"...///\\\
Брюква_и_Клюква    11.01.2020, 20:45
Оценка:  +1
Брюква_и_Клюква
Волотька опоздал на 72 часа, как минимум. Для кого эти реверансы? Для тупых примитивных зелеботов, не имеющих доступа к интернет?
Carelessangel    11.01.2020, 21:25
Оценка:  0
Carelessangel
я и говорю ты Д О Л БО Е Б
Letohradek    11.01.2020, 20:44
Оценка:  +1
Letohradek
Надо же .... без этого заявления никто бы и не знал о расследовании )) Тупые бараны привели к власти, такую же тупую крысу, как и сами ... Теперь украинцам - отдувайся за тупость 73 процентовую ...
Carelessangel    11.01.2020, 20:53
Оценка:  -3
Carelessangel
Д О Л Б О Е Б надеюсь ты засохнешь на трусах
Брюква_и_Клюква    11.01.2020, 21:11
Оценка:  0
Брюква_и_Клюква
Товарищ Carriesangel, вы вероятно, из тех людей, у кого только радио на кухне. И Вы не знали о трагедии до тех пор, пока не вышел на сцену Ваш кумир Клован
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