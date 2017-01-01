В Харькове пожар уничтожил четыре гаража с автомобилями

Огонь распространялся на другие гаражные боксы. Спасатели успели выкатить из них автомобили, не дав пламени повредить их.

В Харькове произошел крупный пожар на территории гаражного кооператива. Спасатели нашли тело погибшего мужчины, сообщает региональное управление ГСЧС в воскресенье, 12 января.

Информация о пожаре по адресу Салтовское шоссе, 161, поступила в 9:51 утра. На момент прибытия спасателей огнем полностью были охвачены четыре бокса с автомобилями. Кроме того, огонь распространялся на другие гаражные боксы. Спасатели успели выкатить из них автомобили, не дав пламени повредить их.

В 10:24 пожар был локализован, а в 11:10 полностью ликвидирован. В одном из боксов, именно там, где произошел пожар, возле сгоревшей машины Opel Kadet обнаружили тело мужчины 1958 года рождения.

Обстоятельства пожара и гибели человека устанавливаются.

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Ранее в Харькове при взрыве в гараже погибли три человека. Спасатели установили, что взорвался газовый баллон, в результате чего обрушились бетонные перекрытия.

В Днепре взрыв уничтожил автомобиль и повредил гаражи

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