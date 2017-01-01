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На Ровенщине мужчина перевозил 40 кило янтаря на мопеде

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Правоохранители изъяли янтарь на экспертизу. Мопед поместили на территорию местного отделения полиции.
Инцидент произошел в селе Волчицы
Инцидент произошел в селе Волчицы
Нацполиция Украины

В Ровенской области полицейские задержали мужчину, который на мопеде без номерных знаков незаконно перевозил более 40 килограммов янтаря. Об этом сообщает региональное управление Нацполиции в воскресенье, 12 января.

Отмечается, что инцидент произошел накануне вечером в селе Волчицы Заречненского района.

"Водителем двухколесного транспортного средства Viper оказался 21-летний житель деревни Бир. На багажнике мужчина перевозил мешок, при осмотре которого полицейские обнаружили камни янтаря-сырца. Следственно-оперативная группа установила, что вес солнечного камня составляет 41 килограмм", – говорится в сообщении.

Правоохранители изъяли янтарь на экспертизу. Мопед поместили на территорию местного отделения полиции.

Следователи начали досудебное расследование по статье о нарушении правил охраны или использования недр (ч.1 ст.240-1 УК Украины).

Cмотрите фотогалерею: На Ровенщине мужчина перевозил 40 кило янтаря на мопеде

Напомним, в Тернопольской области правоохранители задержали водителя, который незаконно перевозил более 400 кило янтаря в баллонах с маркировкой "Газ фреон".

Ранее на Закарпатье правоохранители обнаружили 11 мешков янтаря общим весом 270 кг. Камни были подготовлены для незаконного перемещения через украинско-румынскую границу.

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Теги: фото, полиция, мопед, Ровенская область, янтарь
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Источник: korrespondent.net

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