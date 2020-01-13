Зеркаль рассказала, кто управляет Украиной

Бывшая замглавы МИД Украины Елена Зеркаль сказала, что Украиной управляет 4-5 олигархов.

Бывший заместитель главы Министерства Иностранных Дел Украины Елена Зеркаль считает, что всю украинскую политику ведут олигархи, заявив также, что не видит своего будущего в парламенте после ухода из МИД Украины. Об этом она рассказала в интервью сайту “Гордон“.

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“Пока украинская политика – это политика, которая делается между четырьмя или пятью олигархами, она мне не интересна. В Раду, говорите? Зачем? Кнопочки нажимать?“ – прокомментировала Елена Зеркаль.

На вопрос, вернулась бы она в МИД в случае личной просьбы Зеленского, Зеркаль ответила, что не вернется.

Нет, уже нет. Знаете, как по Станиславскому: не верю,- говорит Зеркаль.

По словам Зеркаль, принципиальная разница в работе нынешнего МИД заключается в “отсутствии выработки тактики“.

Бывшая замглавы также заявила, что Украина должна быть более “понятной“ для своих союзников, чтобы эффективно налаживать коммуникации.

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Напомним, ранее Зеркаль: Традиция преследования предшественников мне не нравится.

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