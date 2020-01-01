Погода на 14 января: в Украине дожди со снегом и тепло
На большей части Украины ожидается теплая погода, только на севере дожди со снегом.
Сегодня, 14 января, Украину ожидает теплая погода, на севере пройдут дожди со снегом. Об этом сообщает Укргидрометценр.
На севере Украины сегодня дожди со снегом. Температура воздуха днем составит +3+5, а ночью -1+1;
В западных областях переменная облачность, днем +4+6, а ночью -1+2;
На востоке Украины температура днем составит +2+4, а ночью -1+1;
На юге страны без осадков, днем +3+5, а ночью 0+2;
В центре Украины переменная облачность, днем +3+5, а ночью -1+2.
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