Погода на 14 января: в Украине дожди со снегом и тепло

На большей части Украины ожидается теплая погода, только на севере дожди со снегом.

Погода в Украине на 14 января https://meteo.gov.ua/

Сегодня, 14 января, Украину ожидает теплая погода, на севере пройдут дожди со снегом. Об этом сообщает Укргидрометценр.

На севере Украины сегодня дожди со снегом. Температура воздуха днем составит +3+5, а ночью -1+1;

В западных областях переменная облачность, днем +4+6, а ночью -1+2;

На востоке Украины температура днем составит +2+4, а ночью -1+1;

На юге страны без осадков, днем +3+5, а ночью 0+2;

В центре Украины переменная облачность, днем +3+5, а ночью -1+2.

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