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Посол: Между Трампом и Зеленским ощущается "химия"

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От личных отношений между главами государств очень многое зависит, считает Владимир Ельченко.
Встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа
Встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа

Между президентами Украины и США Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом наблюдается "определенная химия". Об этом заявил украинский посол в США Владимир Ельченко, передает Укринформ.
 
По словам дипломата, сейчас Украина и США имеют "отношения подлинного партнерства".
 
"Это ощущается как на личном уровне, так и на формальном. Я провел несколько встреч в Государственном департаменте и Совете национальной безопасности – везде чувствуется очень теплое отношение", – сказал Ельченко.
 
Посол также отметил, что лично Трамп положительно относится к Зеленскому.
 
"Он сказал мне откровенно, что имеет очень высокое мнение о президенте Зеленского. Он уже говорил с украинским президентом несколько раз и встречался с ним в Нью-Йорке, и чувствуется, что между ними есть определенная химия. Это вдохновляет", – подчеркнул посол Украины в США.

Напомним, в США разгорелся скандал после того, как анонимный информатор заявил о давлении Трампа на Зеленского с целью склонить власти к расследованию в отношении Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента Джо Байдена, в обмен на финансовую и военную помощь.

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Теги: Украина-США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский
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Источник: korrespondent.net

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