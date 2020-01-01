Посол: Между Трампом и Зеленским ощущается "химия"

От личных отношений между главами государств очень многое зависит, считает Владимир Ельченко.



Между президентами Украины и США Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом наблюдается "определенная химия". Об этом заявил украинский посол в США Владимир Ельченко, передает

Между президентами Украины и США Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом наблюдается "определенная химия". Об этом заявил украинский посол в США Владимир Ельченко, передает Укринформ

По словам дипломата, сейчас Украина и США имеют "отношения подлинного партнерства".

"Это ощущается как на личном уровне, так и на формальном. Я провел несколько встреч в Государственном департаменте и Совете национальной безопасности – везде чувствуется очень теплое отношение", – сказал Ельченко.



Посол также отметил, что лично Трамп положительно относится к Зеленскому.



"Он сказал мне откровенно, что имеет очень высокое мнение о президенте Зеленского. Он уже говорил с украинским президентом несколько раз и встречался с ним в Нью-Йорке, и чувствуется, что между ними есть определенная химия. Это вдохновляет", – подчеркнул посол Украины в США.

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