Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Погода на 15 января: в Украине ожидается теплая погода

Комментариев: 0
В Украине ожидается тепло.
Погода в Украине на 15 января
Погода в Украине на 15 января
meteo.gov.ua

В Украине, 15 января, ожидается теплая погода. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В Западных и Центральных района Украины ожидается облачная с прояснениями погода. Температура днем +3°…+8°, а ночью -1°…-3°, местами до -6°;

В северных регионах столбики термометров покажут +2°…+6° днем и 0°…-2° ночью;

В восточных регионах Украины также будет облачно с прояснениями. Температура воздуха днем +1°…+3°, ночью 0°…-2°;

На юге Украины днем +4°…+6°, ночью 0°…-3°.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: Погода, Украина, 15 января
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь