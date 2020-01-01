Погода на 15 января: в Украине ожидается теплая погода

В Украине ожидается тепло.

Погода в Украине на 15 января meteo.gov.ua

В Украине, 15 января, ожидается теплая погода. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В Западных и Центральных района Украины ожидается облачная с прояснениями погода. Температура днем +3°…+8°, а ночью -1°…-3°, местами до -6°;

В северных регионах столбики термометров покажут +2°…+6° днем и 0°…-2° ночью;

В восточных регионах Украины также будет облачно с прояснениями. Температура воздуха днем +1°…+3°, ночью 0°…-2°;

На юге Украины днем +4°…+6°, ночью 0°…-3°.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.