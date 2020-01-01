Погода на 15 января: в Украине ожидается теплая погода
В Украине ожидается тепло.
В Украине, 15 января, ожидается теплая погода. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
В Западных и Центральных района Украины ожидается облачная с прояснениями погода. Температура днем +3°…+8°, а ночью -1°…-3°, местами до -6°;
В северных регионах столбики термометров покажут +2°…+6° днем и 0°…-2° ночью;
В восточных регионах Украины также будет облачно с прояснениями. Температура воздуха днем +1°…+3°, ночью 0°…-2°;
На юге Украины днем +4°…+6°, ночью 0°…-3°.
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