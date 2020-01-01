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Австралии не нужна помощь Украины в тушении пожаров

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Украина предлагала отправить сотни спасателей, но в Австралии заявили, что у них достаточно ресурсов.
Лесные пожары в Австралии не прекращаются три месяца
Лесные пожары в Австралии не прекращаются три месяца

Власти Австралии отказались от помощи Украины в тушении лесных пожаров, охвативших континент. Об этом в среду, 15 января, сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел, пишет РБК-Украина.

Сообщается, что официальные представители правительства Австралии заявили о наличии достаточных ресурсов для преодоления последствий лесных пожаров. Речь идет, в том числе, о ресурсах для предоставления помощи пострадавшим, восстановления инфраструктуры и реализации общенациональных программ по повышению противопожарной безопасности.

В МИД также сообщили, что взаимодействуют с украинскими властями насчет возможности предоставить Австралии гуманитарную помощь.

Ранее в ГСЧС заявляли, что могут отправить для тушения пожаров в Астралии около 200 спасателей.

Напомним, пожары бушуют в Австралии с середины октября 2019 года. Пламя уже уничтожило более 8,5 млн гектаров леса, около 3 тысяч жилых домов, более 6 тысяч административных зданий и хозяйственных построек. Жертвами стали 27 человек и миллионы животных.

 

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Теги: Украина, Австралия, МИД Украины, пожар, лесной пожар
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Источник: korrespondent.net

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