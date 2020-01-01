Под Луганском от взрыва пострадал ребенок

В результате срабатывания неизвестного взрывного устройства 12-летний мальчик получил осколочные ранения лица и был госпитализирован.

На Донбассе 12-летний ребенок был ранен при взрыве неустановленного взрывного устройства. Об этом сказано в отчете СММ ОБСЕ в четверг, 16 января.

Как указано в отчете, 14 января медработники больницы во временно неподконтрольном правительству Луганске сообщили команде СММ, что 12 января из временно неподконтрольного правительству Миусинска (62 км от Луганска) к ним доставили 12-летнего мальчика с осколочными ранениями лица, по оценке, в результате срабатывания устройства.

Мать мальчика, рассказала наблюдателям, что в тот день недалеко от их дома в западной части Миусинска (приблизительно в 2 км к северо-западу от полигона) ее сын нашел похожий на трубку предмет длиной 10 см и принес его домой, где тот позже взорвался.

Напомним, что ранее в Мариупольской бригаде подорвался военнослужащий. Виталий Караван погиб в результате неосторожного обращения с боеприпасами, отметили в бригаде.

Также сообщалось, что за год на пунктах пропуска Донбасса умерло 27 человек. Представитель омбудсмена обратился к властям с просьбой обеспечить постоянное присутствие бригад экстренной медицинской помощи на КПВВ.

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