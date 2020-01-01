Сутки в ООС: 11 обстрелов, один погибший

Сепаратисты обстреляли позиции украинских военных из оружия, запрещенного минскими соглашениями. Два бойца ВСУ получили ранения.

За сутки 15 января сепаратисты 11 раз обстреляли позиции ВСУ, один украинский военный погиб. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook.

Сепаратисты вели обстрелы из запрещенных минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 152 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, БПЛА, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Также присутствовала снайперская активность.

Семь обстрелов зафиксировали в районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток:

недалеко от населенного пункта Пески - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

вблизи Васильевки - из крупнокалиберного пулемета; два раза рядом с населенным пунктом Павлополь - с БПЛА противник сбросил шесть гранатометных выстрелов ВОГ-17 калибра 30 мм;

неподалеку Авдеевки - из снайперской винтовки; вблизи населенного пункта Широкино - из станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и другого стрелкового оружия;

рядом с Невельским - из крупнокалиберного пулемета.

Четыре обстрела противник совершил в районе ответственности оперативно-тактической группировки Север:

вблизи Светлодарска - из миномета калибра 82 мм враг выпустил две мины;

два раза недалеко от населенного пункта Орехово - из артиллерии калибра 152 мм - 6 снарядов, 120-мм миномета - 27 мин;

рядом с Новотошковским - из миномета калибра 120 мм - 14 мин и автоматических станковых гранатометов.

Вчера, 15 января, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, - сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что в ночь на 13 января в Мариупольской бригаде подорвался военнослужащий.

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