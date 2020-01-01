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Сутки в ООС: 11 обстрелов, один погибший

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Сепаратисты обстреляли позиции украинских военных из оружия, запрещенного минскими соглашениями. Два бойца ВСУ получили ранения.
Операция объединенных сил на Донбассе
Операция объединенных сил на Донбассе
EPA/UPG

За сутки 15 января сепаратисты 11 раз обстреляли позиции ВСУ, один украинский военный погиб. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook.

Сепаратисты вели обстрелы из запрещенных минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 152 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, БПЛА, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Также присутствовала снайперская активность.

Семь обстрелов зафиксировали в районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток:

  • недалеко от населенного пункта Пески - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
  • вблизи Васильевки - из крупнокалиберного пулемета; два раза рядом с населенным пунктом Павлополь - с БПЛА противник сбросил шесть гранатометных выстрелов ВОГ-17 калибра 30 мм;
  • неподалеку Авдеевки - из снайперской винтовки; вблизи населенного пункта Широкино - из станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и другого стрелкового оружия;
  • рядом с Невельским - из крупнокалиберного пулемета.

Четыре обстрела противник совершил в районе ответственности оперативно-тактической группировки Север:

  • вблизи Светлодарска - из миномета калибра 82 мм враг выпустил две мины;
  • два раза недалеко от населенного пункта Орехово - из артиллерии калибра 152 мм - 6 снарядов, 120-мм миномета - 27 мин;
  • рядом с Новотошковским - из миномета калибра 120 мм - 14 мин и автоматических станковых гранатометов.

Вчера, 15 января, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, - сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что в ночь на 13 января в Мариупольской бригаде подорвался военнослужащий.

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Теги: Донбасс, Обстрел, Сепаратисты, ВСУ, Погибшие
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