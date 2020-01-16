Глава ФГИ Сенниченко назначил в набсоветы облэнерго подозреваемого в уголовном преступлении НАБУ

Глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко назначил в набсоветы облэнерго людей, которым НАБУ выдвигает подозрения в уголовном преступлении. Об этом стало известно из открытых источников, сообщает Newsone.ua.

Один из назначенных Сенниченко - член наблюдательных советов Черкассы-, Запорожье-, Харьковоблэнерго Алексей Беспалов. Чиновник, подозреваемый в деле о выведении государственных средств на счета частной компании "Енергомережа".

До назначения внештатным советником председателя ФГИ Беспалов был советником генерального директора АО "Николаевоблэнерго", чуть ранее - первым замом гендиректора, а до этого - первым замом главы правления ПАО "Енергомережа". Беспалов вошел в "Николаевоблэнерго" первым заместителем директора в составе нового менеджмента Дмитрия Крючкова. Тогда, по данным журналистов, группа Крючкова за ночь получила доверенности от госкомпаний в ФГИ и сама за себя голосовала.

Стоит отметить, что сам глава Фонда госимущества Сенниченко, судя по всему, прекрасно знает, кого назначил в набсоветы. Так, активный в социальных сетях Сенниченко не упоминает в своих публикациях Беспалова во избежание резонанса.

Теперь должность Алексея Беспалова на законодательном уровне позволяет ему реализовывать не только экономические схемы с подконтрольными ФГИ облэнерго, но и схемы с приватизацией государственных компаний.

А сам факт того, что Сенниченко дал Беспалову полномочия по разработке предложений приватизации облэнерго, указывает на то, что глава ФГИ приводит под свой контроль теневые схемы облэнерго.