В Кабмине готовится первая отставка - нардеп

Министра развития общин и территорий Алены Бабак написала заявление об отставке, которые вскоре поступит в Раду, говорит Гончаренко.

Нардеп от Евросолидарности Алексей Гончарук в четверг, 16 января, заявил, что в Верховную Раду поступит представление премьер-министра Алексея Гончарука об увольнении со своего поста министра развития общин и территорий Алены Бабак.

"Сегодня в парламент поступит представление Премьер-министра об увольнении с занимаемой должности Министра развития общин и территорий Украины Алены Валерьевны Бабак, которая написала заявление по собственному желанию. Также в парламент поступит представление премьера о новой кандидатуре на должность министра", - говорится в сообщении.

Как пишет Гончаренко в телеграмм, главным кандидатом на этот пост является Слуга народа Елена Шуляк.

Эту же информацию подтверждают источники РБК-Украина. По данным издания, сейчас обсуждается кандидатура, которая может заменить ее на должности министра. Кандидатом на пост называется губернатор Ивано-Франковской области Денис Шмигаль.

Отставка Бабак проходит на фоне скандала с премьером Алексеем Гончаруком из-за записей якобы с совещания с ним, а также из-за высоких зарплатв Кабмине, полученных в конце прошлого года.

В Слуге народа заявили, что не требуют отставки премьера, но многие депутаты Рады выступили за увольнение Гончарука. Также "слуги" просят СБУ расследовать публикацию записей.

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