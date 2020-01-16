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Минобороны пояснило ситуацию с призывным возрастом

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Весной в армию будут призывать 20-летних, с 18 лет можно пойти в армию добровольно, пояснил Загороднюк.
Призыв с 18 лет не обязателен
Призыв с 18 лет не обязателен
facebook.com/UkrainianLandForces

В ходе весеннего призыва в армию не будут призываться украинцы младше 20 лет, заявляет министр обороны Андрей Загороднюк.

Согласно подписанному указу президента, в нынешнем году на срочную службу будут призывать с 18 лет, тогда как в последние годы призывали с 20.

“На весенний призыв в апреле этого года мы не будем привлекать 18-ти и 19-ти летних юношей к срочной службе, исключая тех случаев, когда они добровольно захотят пойти на службу в ВСУ. Возраст призыва с 18 лет четко прописан в Законе и он никогда не менялся. И, собственно, Указ президента подписан в рамках существующего закона”, - написал он в Телеграмм.

“Мы понимаем и учитываем желание молодых украинцев иметь возможность пройти службу в таком возрасте, чтобы уже в 20 лет планировать дальнейший жизненный путь. Подтверждение этому служат обращения, которые мы получаем. Отмечу, что во время весеннего призыва в апреле повестки получат молодые люди от 20 лет. Итак, никто принудительно до 20 лет привлекаться к срочной службе не будет”, - уточнил министр.

Также он объяснил, как обстоят дела с реформой срочной службы. "Вопрос прорабатывается и над разработкой концепции реформы ведется активная работа, которая требует времени и изменений в законодательстве. Мы обязательно привлечем общественность к обсуждению и сделаем этот процесс максимально открытым”, - написал он.

Ранее Загороднюк заявил о желании отменить военный призыв, но уточнил, что этот процесс не будет быстрым.

 

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Теги: Минобороны, армия, Украинская армия, призыв, призыв в армию, Андрей Загороднюк
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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bertal    16.01.2020, 19:38
Оценка:  -20
bertal
При такой власти, скоро в стране не останется адекватных 18 людей) все нормальные люди уедут на зароботки в другие страны. На предприятии одни пенсионеры(там где я работаю), молодежь туда не идет и ни придет при таком окладе. 1500 человек поддерживает его еще, без должного ремонта,
bertal    16.01.2020, 19:47
Оценка:  -18
bertal
класс, за минуту -20, старайтесь сучары больше, за что вам платят? больше надо минусов. смеюсь над вами, вы ж холопы
mirbigstar    16.01.2020, 19:28
Оценка:  -20
mirbigstar
Зачем идти добровольцем в 18,что бы не дожить до 20-ти положенных.
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