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Фракция "Слуга народа" против отставки премьер-министра

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Фракция "Слуга народа" против отставки премьер-министра

Фракция «Слуга народа» поддерживает премьер-министра Алексея Гончарука. Это стало очевидно после сигнального голосования во фракции за отставку главы Кабмина. Но голосов за такое решение нет – фракция однозначно высказалась в поддержку работы нынешнего Кабмина.  Об этом заявил глава фракции Слуга народа Давид Арахамия.

«Получили целых 10 голосов. Не видели мы никакой поддержки (отставки Гончарука, - ред), правительство работает. Сейчас вообще менять правительство благодаря каким-то пленкам, которые нарезаны непонятно кем, непонятно для чего... (нет поддержки, - ред.)", - заявил Арахамия.

Напомним, ранее Арахамия также сказал, что слитые в сеть аудиозаписи якобы разговоров премьера Алексея Гончарука – это очевидный монтаж. «Мое личное мнение: это точно нарезка, это точно монтаж. Более того, там есть манипуляции...», - сказал он.

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