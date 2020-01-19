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Обострение на Донбассе: за сутки ранены 10 бойцов

Комментариев: 4
Сепаратисты применяли минометы калибра 120 мм, гранатометы, БПЛА, вооружение БМП и стрелковое оружие.
На Донбассе погиб украинский военный, 10 ранены
На Донбассе погиб украинский военный, 10 ранены
facebook.com/pressjfo.news

На Донбассе за сутки, 18 января, сепаратисты нарушили режим прекращения огня, в результате чего погиб один украинский военный и 10 получили ранения. Об этом передает прес-центр операции Объединенных сил.

Отмечается, что противник шесть раз нарушил режим прекращения огня. Применялись запрещенные Минскими договоренностями минометы калибра 120 мм, а также гранатометы различных систем, беспилотники, вооружение БМП и другое стрелковое оружие.

Обстрелы велись вблизи населенного пункта Пески, рядом с Красногоровкой, а неподалеку Павлополя противник с беспилотника сбросил два гранатометных выстрелы ВОГ-17 калибра 30 мм.

Также нарушения зафиксированы в районе населенных пунктов Васильевка и Ореховое.

"Вчера, 18 января, в результате вражеских обстрелов 1 военнослужащий Объединенных сил погиб, еще 10 получили ранения", - отметили в ООС.

Накануне МИД РФ заявил, что не видит прогресса в разрешении конфликта на Донбассе. В ведомстве Сергея Лаврова считают, что новая власть в Киеве не спешит с реализацией своих предвыборных обещаний.

Напомним, за сутки 17 января на Донбассе зафиксировали восемь вражеских обстрелов. Тогда ВСУ не понесли потерь.

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Теги: донбасс, военные, ранение, ВСУ, погибшие, ситуация на востоке Украины, Перемирие на Донбассе, Перемирие на востоке Украины, Операция объединенных сил
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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Колишній-східняк    19.01.2020, 08:52
Оценка:  +14
Колишній-східняк
Тут что главное? Надо перестать стрелять.
Cowboychik    19.01.2020, 09:06
Оценка:  -1
Cowboychik
А ще нужно отвести ВСМ за административные границы Луганской и Донецкой областей. И наступит Мир...
Колишній-східняк    19.01.2020, 09:10
Оценка:  +6
Колишній-східняк
Мира не будет до тех пор, пока существует российская империя.
Cowboychik    19.01.2020, 09:21
Оценка:  0
Cowboychik
Это Россия сбросила атомную бомбу на мирные японские города? Это РФ наносит ракетные удары по суверенным государствам? Вина РФ в то, что она оградила от бандерблядства Крым и помогает выжить жителям Донбасса...
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