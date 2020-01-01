Погода на 19 января: Украинцев ждет теплое Крещение

На Крещение осадков ожидать в Украине не стоит.

19 января на всей территории Украины будет плюсовая температура днем, а ночью возможны минимальные морозы. Об этом сообщает Укргидрометцентр.



Синоптики сообщают, что теплее всего будет на Закарпатье, там ожидается от 2 до 4 градусов тепла. По всей остальной территории Украины днем будет суть прохладнее: от 1 до 3 градусов тепла.



В Укргидрометцентре предупреждают, что ночью следует ожидать резкого похолодания: до шести градусов мороза.



В Киеве сегодня ожидается солнечная погода: 0... +2 градуса тепла днем и -2... -4 градуса ночью.

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