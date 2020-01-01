На Донбассе за сутки 11 обстрелов, погиб боец ВСУ

Враг применял артиллерию, минометы, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Подразделения сепаратистов за минувшие сутки, 19 января, 11 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, в том числе из запрещенных минскими договоренностями видов оружия. Один боец ВСУ погиб, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в утренней сводке в понедельник, 20 января у себя в Facebook.

Враг применял артиллерию калибра 122 мм, минометы калибра 82 мм, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Обстрелы велись в районе населенных пунктов Пески, Орехово (семь раз), Новоалександровка и Новотошковское.

С начала нынешних суток враг открывал огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе Травневого и Луганского. Украинские военные не пострадали.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.