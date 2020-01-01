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На Донбассе за сутки 11 обстрелов, погиб боец ВСУ

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Враг применял артиллерию, минометы, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
ВСУ в последние дни регулярно несут потери на Донбассе
ВСУ в последние дни регулярно несут потери на Донбассе
Прес-центр штаба ООС / Facebook

Подразделения сепаратистов за минувшие сутки, 19 января, 11 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, в том числе из запрещенных минскими договоренностями видов оружия. Один боец ВСУ погиб, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в утренней сводке в понедельник, 20 января у себя в Facebook.

Враг применял артиллерию калибра 122 мм, минометы калибра 82 мм, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Обстрелы велись в районе населенных пунктов Пески, Орехово (семь раз), Новоалександровка и Новотошковское.

С начала нынешних суток враг открывал огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе Травневого и Луганского. Украинские военные не пострадали.

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Теги: Донбасс, Военный, Обстрел, Погиб, Сепаратисты, ВСУ, Новости Донбасса, Операция объединенных сил
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