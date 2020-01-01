Укрпочта вышла с убытков и заработала 600 млн гривен

Компания за прошлый год показала более, чем полмиллиарда прибыли по сравнению с 500 млн убытка за 2018 год.

Укрпочта заработала за пошлый год 600 миллионов гривен Минфин

За прошлый год прибыль Укрпочты увеличилась на 20,6% по сравнению с 2018 годом - с 6,8 млрд грн до 8,2 млрд грн, пишет Интерфакс-Украина со ссылкой на пресс-центр компании.

За указанный период Укрпочта получила 600 млн грн чистой прибыли (оперативные данные) против более 500 млн грн убытка за 2018 год.

Такой результат компания показала в связи с увеличением объема работы с посылками, который составил в среднем до 47 тыс. в сутки. Еще Укрпочта расширила услуги международной доставки.

Кроме того, по итогам года в активах у Укрпочты - 547 автомобилей, 8,300 тыс. новых компьютеров, 5 тыс. POS-терминалов с поддержкой бесконтактной оплаты.

Доходы от сдачи незадействованных объектов недвижимости в аренду в 2019 году увеличились и составили 69 млн грн.

Напомним, зарплата генерального директор Укрпочты Игоря Смелянского вырастет в этом году до 1,9 млн гривенсообщила первый секретаряь Национального союза журналистов Украины Лины Кущ.

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