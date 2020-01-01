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Укрпочта вышла с убытков и заработала 600 млн гривен

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Компания за прошлый год показала более, чем полмиллиарда прибыли по сравнению с 500 млн убытка за 2018 год.
Укрпочта заработала за пошлый год 600 миллионов гривен
Укрпочта заработала за пошлый год 600 миллионов гривен
Минфин
 
За прошлый год прибыль Укрпочты увеличилась на 20,6% по сравнению с 2018 годом - с 6,8 млрд грн до 8,2 млрд грн, пишет Интерфакс-Украина со ссылкой на пресс-центр компании.
 
За указанный период Укрпочта получила 600 млн грн чистой прибыли (оперативные данные) против более 500 млн грн убытка за 2018 год.
 
Такой результат компания показала в связи с увеличением объема работы с посылками, который составил в среднем до 47 тыс. в сутки. Еще Укрпочта расширила услуги международной доставки.
 
Кроме того, по итогам года в активах у Укрпочты - 547 автомобилей, 8,300 тыс. новых компьютеров, 5 тыс. POS-терминалов с поддержкой бесконтактной оплаты.
 
Доходы от сдачи незадействованных объектов недвижимости в аренду в 2019 году увеличились и составили 69 млн грн.
 
Напомним, зарплата генерального директор Укрпочты Игоря Смелянского вырастет в этом году до 1,9 млн гривенсообщила первый секретаряь Национального союза журналистов Украины Лины Кущ.
 
Еще сообщалось, что в декабре 2019 года Укрпочта начала продажу активов.

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Теги: компании, прибыль, Укрпочта
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Источник: korrespondent.net

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