В Украину все больше приезжает людей и все меньше уезжает - Госстат

В прошлом году увеличился разрыв между числом иммигрантов и эмигрантов. Разница с 2018 годом составила около трех тысяч человек.

Количество людей, приехавших в Украину в прошлом году превысило число эмигрантов почти на 16,5 тыс. человек. Об этом сообщила Государственная служба статистики Украины.

Так, по данным Госстата число приехавших за январь-ноябрь 2019 года в Украину превысило количество выехавших из страны на 16 тыс. 456 человек. При этом, в январе-ноябре 2018 года этот показатель составил 13 тыс. 677 человек.

Всего же за 11 месяцев прошлого года была зафиксирована естественная убыль населения – 533,7 тыс. человек. Отмечается, что данные по естественному и миграционному движению населения сформированы без учета Крыма и неподконтрольных Киеву районов Донбасса.

Ранее в МВФ прогнозировали значительное сокращение рабочей силы в Украине. По мнению экспертов фонда, эти изменения будут иметь серьезные последствия для экономического роста, уровня жизни и финансовой стабильности.

Напомним, Украина стала одним из главных поставщиков врачей для Чехии. В Праге эту ситуацию считают выгодной для себя.

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