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В здании ЦИК застрелился сотрудник УГО - СМИ

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Начальник УГО подтвердил, что военнослужащий и сотрудник Госохраны застрелился в здании Центризбиркома.
Сотрудник УГО застрелился в здании ЦИК
Сотрудник УГО застрелился в здании ЦИК
радио свобода
 
В здании Центральной избирательной комиссии застрелился сотрудник Управления государственной охраны, пишет в понедельникэ, 20 января, УНИАН со ссылой на начальника УГО Сергея Рудя.
 
Он подтвердил в комментарии журналистам информацию, что в здании ЦИК застрелился военнослужащий, который был сотрудником УГО. 
 
"Проводятся следственные действия, вам все расскажут позже", - сказал он. 
 
На уточняющий вопрос, соответствует ли действительности эта информация, Рудь сказал: "Есть 200-й, да".
 
Вечером 20 января в Киеве на бульваре Леси Украинки в здании ЦИК парень получил огнестрельное ранение и скончался. Свидетели говорили, что парень сам в себя выстрелил. На вид погибшему около 20-25 лет.
 
Ранее сообщалось, что военнослужащий покончил с собой - застрелился на блокпосту Святогорск-Букино в Донецкой области.
 
Напомним, под Киевом молодой человек застрелился в отделении полиции.

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Теги: Киев, ЦИК, стрельба, полиция, Госохрана
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Источник: korrespondent.net

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