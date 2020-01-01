В здании ЦИК застрелился сотрудник УГО - СМИ

Начальник УГО подтвердил, что военнослужащий и сотрудник Госохраны застрелился в здании Центризбиркома.

В здании Центральной избирательной комиссии застрелился сотрудник Управления государственной охраны, пишет в понедельникэ, 20 января, УНИАН со ссылой на начальника УГО Сергея Рудя.

Он подтвердил в комментарии журналистам информацию, что в здании ЦИК застрелился военнослужащий, который был сотрудником УГО.

"Проводятся следственные действия, вам все расскажут позже", - сказал он.

На уточняющий вопрос, соответствует ли действительности эта информация, Рудь сказал: "Есть 200-й, да".

Вечером 20 января в Киеве на бульваре Леси Украинки в здании ЦИК парень получил огнестрельное ранение и скончался. Свидетели говорили, что парень сам в себя выстрелил. На вид погибшему около 20-25 лет.

Ранее сообщалось, что военнослужащий покончил с собой - застрелился на блокпосту Святогорск-Букино в Донецкой области.

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