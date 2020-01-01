Перезапуск ГБР. Руководство новое, дела старые

Заместителем главы ГБР Ирины Венедиктовой стал Александр Бабиков - адвокат беглого президента Виктора Януковича, который представлял его минимум в трех делах.

Появление в Украине единого органа для расследования преступлений правоохранителей, судей и высших государственных чиновников готовили и анонсировали очень долго. Вот только нормально заработать этот орган – Государственное бюро расследований, все никак не может.

Ему уже сменили главу и поменяли законодательство, а скандалы вокруг ГБР не прекращаются.

Новое руководство

После принятия парламентом изменений в закон о ГБР свою должность потеряли директор бюро Роман Труба. Вместе с ним уволили и его заместителей Ольгу Варченко и Александра Буряка.

Новым директором ГБР, правда, с приставкой и.о. президент Владимир Зеленский сделал депутата своей же партии Слуга Народа Ирину Венедиктову. По словам экспертов, Зеленский доверяет Венедиктовой.

“Она с первых месяцев политической карьеры президента находится рядом", - объясняет такое назначение эксперт StateWatch Алекесандр Леменов.

Венедиктова быстро запустила конкурс на вакантные должности трех заместителей директора. Так быстро, что некоторые увидели объявление об этом отборе в канун завершения "новогоднего" 5-дневного срока подачи документов, фактически же - 2-3 рабочих дня.

“Я претендовала на должность первого заместителя. Объявление о конкурсе появилось 29 декабря. Крайний срок для подачи документов был 3 января. То есть у нас было 2 рабочих дня. О самом конкурсе я узнала 1 января от правозащитников. Найти на сайте ГБР это объявление было проблематично. В разделе вакансий, например, его не было. Более того, нужно было принести все необходимые документы лично. Возникает вопрос, могли ли люди из-за пределов Киева это сделать. Я подалась. Но никакого ответа из ГБР я так и не получила. В конкурсную комиссию я так и не смогла дозвониться. Очевидно, что мой пакет документов не прошел отбор. Но никакой реакции от комиссии я не получила. Можно предположить, что конкурс пытались организовать так, чтобы никто посторонний об этом не узнал. Я до сих пор не знаю, кто входил в комиссию, которая отбирала кандидатов и их документы”, – отмечает экс-депутат Елена Сотник.

След Януковича

А кто успел подать документы и победил?

Венедиктова на своем посту, как и ее заместители, временно. В этом году конкурсная комиссия должна выбрать нового директора, а он потом выберет себе помощников. Однако, когда это произойдет – неизвестно. По процедуре, в комиссию входят по три представителя от президента, Кабинета Министров и Верховной Рады. Дедлайн для ее формирования – 27 января. И уже сейчас можно смело говорить о том, что Верховная Рада его пропустила.

Бывший адвокат беглого экс-президента Виктора Януковича Александр Бабиков назначен первым заместителем директора Государственного бюро расследований.

Общественная организация Семьи Героев Небесной сотни выступила против назначения Бабикова из-за конфликта интересов, написав открытое письмо президенту, спикеру парламента, генпрокурору, и.о. главы ГБР и Комиссии по отбору кандидатов на должности в Бюро. Партия Голос призвала народных депутатов отреагировать на планы назначить экс-адвоката Януковича заместителем председателя ГБР.

Венедиктова в своем обращении заверила, что конфликта интересов не будет, а критика назначения Бабикова является "манипуляцией".

В постановлении Печерского райсуда от ноября 2017 года Бабиков упоминается как адвокат, “действуещий в интересах Януковича”. Или же в кассационной жалобе в Верховный Суд от марта 2018 года. Она была подана от имени Александра Бабикова в интересах Виктора Януковича.

“Семьи Небесной сотни спросили у Венедиктовой, мол, как же так, у Бабикова конфликт интересов, как он может быть ее заместителем? Она ответила примерно следующее: комиссия проверила этот вопрос и конфликта интересов не нашла. “Потому что это не личный адвокат Януковича, он просто знакомился с делом”. И у меня вопрос к такой комиссии, которая не увидела этого конфликта. И не только к ней. К слову, о составе конкурсной комиссии мы тоже ничего не знали – информации не было в открытом доступе. Фамилии членов этой комиссии мы услышали только в прошлый вторник, когда прямо спросили о них у Венедиктовой. И то, фамилии нам озвучили не все”, – заявила адвокат семей Небесной сотни Евгения Закревская.

Против назначения выступил даже лидер фракции Слуга Народа в Верховной Раде Давид Арахамия. "Я категорически против. Я буду категорически не поддерживать такое решение", - сказал он.

"Я не знал об этой ситуации, поэтому в нас позиции фракции нет, потому что сейчас люди ездят по округам, и у нас не было собрания фракции. У нас точно будет позиция фракции", - добавил Арахамия.

Дела Порошенко

Что в ГБР не меняется, так это дела против пятого президента Украины Петра Порошенко. Госбюро даже объявило о принудительном приводе Порошенко на допрос. Говорят, что во вторник, 21 января, Порошенко не явился на допрос, хотя получал повестку на него.

Адвокаты экс-главы государства все отрицают. "Вы обратите внимание, что на сайте ГБР есть повестки только на 24 января. Сообщение есть о 21 января. Но повестка – документ – есть только на 24-е. Сегодня Порошенко не пришел, потому что не было вызова. Но вчера он сам пришел, чтобы получить повестки, и чтобы все было по закону. Получил повестку на 24 января и придет свидетельствовать 24 января", - заявил адвокат Игорь Головань.

Головань напомнил, что повестка о вызове на допрос может направляться не менее чем за 3 дня до допроса. Поэтому 20 января Порошенко никак не могли вручить вызов на 21 января.

Порошенко ГБР подозревает в целом ряде нарушений. В частности, во вмешательстве в работу Высшего совета правосудия.