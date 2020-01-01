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Более 300 госпредприятий отдали на приватизацию

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В Минэкономразвития надеются привлечь инвесторов, которые сделают деятельность предприятий эффективной.
Тарас Высоцкий провел селекторное совещание с руководителями аграрных госпредприятий
Тарас Высоцкий провел селекторное совещание с руководителями аграрных госпредприятий
facebook.com/mineconomdev

Заместитель министра экономики Тарас Высоцкий заявил, что Фонд госимущества получил 305 государственных предприятий для дальнейшей приватизации. Об этом в среду, 22 января, сообщило Министерство развития экономики на странице в Facebook.

Отмечается, что эти 350 предприятий входят в число 530 переданных Кабмином.

"305 государственных предприятий уже переданы в сферу управления Фонда госимущества для дальнейшей приватизации", - сказано в сообщении.

Приватизация этих предприятий была темой разговора во время селекторного совещания с руководителями аграрных государственных предприятий заместителя министра экономики Тараса Высоцкого совместно с представителями Фонда госимущества.

Участники совещания обсудили текущую деятельность предприятий, их инвентаризацию и подготовку предприятий к аукциону на приватизацию.

"Приватизировав убыточные государственные предприятия, мы привлечем инвесторов, которые смогут их деятельность сделать эффективной", - сказал Высоцкий.

Он также отметил, что задача Фонда госимущества - подготовить всю необходимую документацию по каждому из предприятий для прозрачной продажи на электронных торгах.

Напомним, в декабре Фонд госимущества впервые обнародовал полный перечень всех объектов, которые планируют приватизировать. 

Как сообщалось, в 2020 году Кабмин планирует получить от приватизации 12 млрд грн.

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Теги: приватизация, Кабмин Украины, Фонд госимущества, госпредприятия
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Источник: korrespondent.net

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