Нарколабораторией руководила преступная группировка, в состав которой входили 13 человек. Они сбывали амфетамин через сеть дилеров.

В Житомирской области действовала нарколаборатория, которая занималась продажей в области синтетических психотропных веществ. Об этом сообщает пресс-служба СБУ в среду, 22 января.

В состав группировки, управлявшей лабораторией, входило 13 человек, в том числе руководитель одной из общественных организаций Житомира и военнослужащий ВСУ. Компоненты для изготовления наркотиков злоумышленники заказывали через интернет, а также в специализированных точках торговли химическими соединениями.

Местоположение "производства" постоянно менялось в целях конспирации: лабораторию перемещали в разные населенные пункты вблизи областного центра. Сбывали амфетамин оптовыми партиями через разветвленную сеть дилеров. Встречи с заказчиками проходили в одной из автомастерских Житомира.

Каждый месяц наркогруппировка синтезировала и сбывала до трех килограммов амфетамина, что по ценам "черного рынка" составляет почти 1,2 миллиона гривен.

Силовикам удалось задержать двух активных участников группировки вблизи областного центра во время синтеза очередной партии амфетамина. Во время более двадцати одновременных обысков по месту жительства и регистрации злоумышленников, а также в автомобилях наркодельцов правоохранители изъяли почти 250 граммов психотропа, 300 граммов марихуаны, технологическое оборудование, химические вещества и прекурсоры, наличные, банковские карты, мобильные телефоны, оружие и другие доказательства противоправной деятельности группы.

Cмотрите фотогалерею: Под Житомиром ликвидирована крупная нарколаборатория

Напомним, что ранее в Николаеве коп прикрывал группу наркодилеров. Полицейский сам употреблял психотропы, а также распространял их среди коллег-полицейских.

Также сообщалось, что на Донбассе студент-медик изготавливал дома психотропы. Юношу арестовали во время получения психотропного вещества, ему грозит до 12 лет лишения свободы.

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