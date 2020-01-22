Зеленский встретился с руководством Швейцарии и Нидерландов

Глава государства провел переговоры с президентом Швейцарии и с премьер-министром Нидерландов.

Президент Украины Владимир Зеленский в Давосе встретился с федеральным президентом Швейцарии Симонеттою Соммаругой, сообщает Офис президента в среду, 22 января.

Стороны обсудили прогресс в продвижении к миру на востоке Украины, в частности возвращение удерживаемых лиц, кораблей и уменьшение обстрелов на Донбассе. Также поднимался вопрос расширения мандата миссии ОБСЕ.

Президент Украины выразил благодарность за поддержку в реализации реформ в нашем государстве в рамках программ технической помощи, оказываемой Швейцарией. Также речь шла о вопросах реабилитации украинских военных, повышение энергоэффективности и увеличении инвестиций.

Президент Украины рассказал о новых программах для инвесторов.

"Мы готовим программу Investment nanny. Если инвестор принесет в Украину 100 миллионов долларов и более, то он получит личного менеджера, который знает пять языков и работать с клиентом круглосуточно. Этот менеджер будет решать все проблемы инвестора в любое время. В них будут государственные гарантии. А тех, кто инвестирует в следующие 2 года в приватизации в Украине 10 миллионов и более, мы освобождаем от налога на прибыль", - рассказал Зеленский.

Президент Швейцарии отметила, что по приглашению Зеленского планирует посетить Украину уже в марте, чтобы обсудить новую программу помощи на следующие четыре года.

Также в Давосе Зеленский провел встречу с премьер-министром Королевства Нидерланды Марком Рютте.

Офис президента

"Надеемся на эффективное уголовное расследование властями Ирана в отношении лиц, ответственных за сбивание украинского самолета, и привлечения их к ответственности. Также рассчитываем на поддержку Нидерландами соответствующих инициатив в ИКАО, направленных на усиление безопасности гражданской авиации", - отметил Владимир Зеленский.

Глава украинского государства заверил премьер-министра Нидерландов, что Украина и в дальнейшем будет делать все возможное для установления справедливости в деле МН17.

Стороны обсудили вопросы продвижения к миру на Донбассе, приветствовали прогресс в деэскалации ситуации и возвращении удерживаемых лиц.

Во время встречи также был обсужден ряд вопросов двусторонней повестки дня, в частности дальнейшее развитие торгово-экономического сотрудничества.

Ранее сообщалось, что в Давосе Зеленский провел переговоры с президентом ЕБРР, а также Зеленский обсудил новый транш МВФ.

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