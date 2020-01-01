Нью нормалити. Что рассказал Зеленский в Давосе

Президент Украины Владимир Зеленский выступил на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе. Корреспондент.net собрал главные тезисы выступления президента.

Владимир Зеленский приехал в Давос на Всемирный экономический форум. Президент Украины провел ряд двусторонних встречи и выступил на публичной сессии. Зеленский снова много говорил об инвестициях, сравнениях с Google и подарил ряд ярких цитат.

Няня и каникулы

На форуме Зеленский призвал инвестировать в Украину, аргументируя свое предложение новыми инициативами.

“Мы подготовили новую программу, которая будет называться Investment nanny (Инвестиционная няня). Каждой крупной компании, которая приведет в Украину от 100 миллионов долларов, мы обеспечим отдельный контракт с государством. Именно государство будет вас защищать. У вас будет менеджер, который разговаривает на пяти языках и с которым будет контакт в режиме 24/7. Не будет никаких проблем”, — заявил Зеленский.

Также Зеленский рассказал, что в Украине к приватизации готовы 500 госпредприятий.

“Первые два года всем инвесторам, которые пойдут в приватизацию, и потратят от 10 миллионов долларов мы даем налоговые каникулы. Вы не будете платить пять лет налог на прибыль. Welcome”, — заявил президент Украины.

В ходе выступления он отметил, что предлагает всем “стать акционерами успеха новой Украины”.

“Прагматичному и окаменевшему миру остро не хватает чуда. А мировая экономика, которая находится на грани нового кризиса, нуждается в экономическом чуде. Украина — это то место, где случаются чудеса”, — сказал украинский президент.

Берите сейчас

Задача Украины – стать лидером Восточной и Центральной Европы, заявил президент.

“Моя цель - чтобы в учебниках рядом с кейсами Японии, Южной Кореи, Сингапура появилась Украины. Поэтому присоединяйтесь! Украина должна стать инвестиционной Меккой Восточной и Центральной Европы. Главным драйвером для экономического развития является возможность получать прибыль. И мы - одна из немногих стран, сейчас позволяет зарабатывать столь высокий доход на инвестированный капитал”, - сказал глава государства.

По его словам, Украина сегодня является "недоинвестированной и недолюбленной" и призвал инвесторов не повторять ошибку гендиректора Excite Джорджа Белла, упустившего в 1999 году возможность купить Google за миллион долларов.

Безопасность

Именно угрозу безопасности Зеленский назвал главной угрозой человечества.

“Какая самая большая угроза сплоченному и устойчивому миру сегодня? Это вопрос безопасности - как отдельного человека, так и целых стран и народов. Современный мир меняется с реактивной скоростью, которая переместила нас в новую эпоху - эпоху new normality. То, что вчера казалось фантастикой, сегодня стало реальностью. Но, к сожалению, далеко не все в ней является положительным”, - подчеркнул Зеленский.

По его словам, торговые войны, перераспределение территорий, стремительный рост военных бюджетов, сепаратистские движения, выход стран из предыдущих международных соглашений подрывают веру человечества и наводят на мысль, а не летит этот мир в пропасть.

“Как никто другой я знаю, о чем сейчас говорю. Потому шестой год в моей стране идет война. Шестой год, как Россия аннексировала у нас часть территории. Несмотря на тысячи страниц международного права и сотни организаций, призванных его защищать. Вот такая у нас с вами new normality. Да, мир сплотился вокруг решения этих вопросов. Но достаточно ли украинцам - погибшим и тем, кто потерял дома, - достаточно ли им всемирной “обеспокоенности” и “беспокойства”? Этого мало”, - подчеркнул глава государства.

Пресс-служба президента Украины

Война на Донбассе

"Мы не смогли пока что полностью прекратить огонь и перестать терять наших украинцев. Но я не случайно говорю, пока что, потому что я вижу впереди свет, и уверен, что если все стороны захотят прекратить войну, она прекратится завтра. Потому что Украина защищает свою землю. Война на нашей территории, но мы в своем мозгу все понимаем, что готовы прекратить ее сегодня", - сказал Зеленский во время дискуссии с основателем и президентом Всемирного экономического форума Клаусом Швабом.

Вступление в ЕС

"Мы видим свое будущее в ЕС. Что должен сделать ЕС? Просто взять Украину в ЕС, это очень сложные вещи, хотя это очень простые решения… Вопрос не в том, когда мы будем в ЕС. Вопрос - какой статус будет у Украины в ЕС, какое будет отношение к нашей стране. Отношение как к мощному игроку, как к стране, которую уважают, или на которую смотрят сверху вниз? И мне кажется, что сейчас очень удобный момент. Одна большая страна сделала exit, возможно для Украины пришло время сделать enter", - намекнул Зеленский на Brexitи желание занять место Великобритании в ЕС.

НАТО

Зеленский заявил, что через 5 лет Украина планирует достичь полной совместимости с НАТО и получить политическое решение НАТО о начале процедуры вступления.