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Зеленский допустил переговоры с Путиным в Израиле

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Сторонам нужно обсудить вопросы по обмену пленных, которые находятся на территории России, сообщил Зеленский.

Президент Владимир Зеленский Владимир Зеленский допустил встречу с российским лидером Владимиром Путиным 23 января в Израиле. Об этом он сообщил после выступления на Международном экономическом форуме в Давосе, передает Новое время.

"У меня послезавтра много подтвержденных встреч в Израиле. И о вероятности этой встречи - может быть. Потому что есть вопросы по обмену наших пленных и крымских татар, которые находятся на территории России. Будет возможность - обсудим это", – сказал он.

Ранее у Путина оценили возможность встречи с Зеленским. График российского президента очень плотный, поэтому продолжительных встреч не планируется, возможно - "на ногах".

О встрече президентов в Израиле ранее сообщил главный редактор Эхо Москва Алексей Венедиктов.

В Офисе президента заявили, что встреча Зеленского с Путиным не запланирована, но она возможна.

 

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Теги: Украина-Россия, Путин, Израиль, переговоры, Владимир Путин, Владимир Зеленский
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Источник: korrespondent.net

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