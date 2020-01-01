В Одессе полицейский сбил пенсионерку с ребенком

Пешеходы перебегали дорогу в неустановленном месте, при том, что рядом находится подземный переход.

В Одессе полицейский вечером в среду, 22 января, сбил пенсионерку с ребенком. Женщина госпитализирована, ребенок не пострадал. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Отмечается, что женщина и ребенок перебегали дорогу в неустановленном месте на углу улиц Преображенской и Дерибасовской. При этом рядом с местом аварии находится подземный пешеходный переход.

В результате аварии женщина получила травмы и была госпитализирована. По предварительным данным, ребенок телесных повреждений не понес.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа по ДТП и руководство инспекции по личному составу ГУНП. Предварительно водитель трезв.

О происшествии проинформировали сотрудников Управления внутренней безопасности ДВБ и межрегионального отдела ГБР.

Несколькоми днями ранее сообщалось, что в Одессе нетрезвый полицейский сбил пешеходов. В результате аварии пострадали два человека.

Ранее сообщалось, что в Запорожской области пьяный полицейский сбил женщину с инвалидностью на пешеходном переходе.

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