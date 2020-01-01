Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Одессе полицейский сбил пенсионерку с ребенком

Комментариев: 0
Пешеходы перебегали дорогу в неустановленном месте, при том, что рядом находится подземный переход.
Полицейский сбил пешеходов
Полицейский сбил пешеходов
Нацполиция Украина

В Одессе полицейский вечером в среду, 22 января, сбил пенсионерку с ребенком. Женщина госпитализирована, ребенок не пострадал. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Отмечается, что женщина и ребенок перебегали дорогу в неустановленном месте на углу улиц Преображенской и Дерибасовской. При этом рядом с местом аварии находится подземный пешеходный переход.

В результате аварии женщина получила травмы и была госпитализирована. По предварительным данным, ребенок телесных повреждений не понес.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа по ДТП и руководство инспекции по личному составу ГУНП. Предварительно водитель трезв.

О происшествии проинформировали сотрудников Управления внутренней безопасности ДВБ и межрегионального отдела ГБР.

Несколькоми днями ранее сообщалось, что в Одессе нетрезвый полицейский сбил пешеходов. В результате аварии пострадали два человека. 

Ранее сообщалось, что в Запорожской области пьяный полицейский сбил женщину с инвалидностью на пешеходном переходе. 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: ДТП, Одесса, полицейский, ДТП с полицией
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь