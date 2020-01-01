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Зеленский анонсировал перезапуск СБУ

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Зеленский заявил, что у властей "амбициозные планы" в сфере реформ в правоохранительной системе.
Зеленский на форуме в Давосе
Зеленский на форуме в Давосе
president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе (Швейцария) в среду, 22 января, заявил о подготовке к перезапуску Службы безопасности Украины. 
 
Глава государства отметил, что Украина делает большие изменения в правоохранительной системе.
 
"У нас была большая, сложная реформа - это перезапуск Генеральной прокуратуры, мы ее проголосовали и тоже перезапустили. Готовимся к перезапуску Службы безопасности Украины", - сказал Зеленский.

По словам президента, у властей "амбициозные планы" в сфере реформ в правоохранительной системе.
 
"Мы запустили Антикоррупционный суд, он работает, начиная с сентября, приближаемся к запуску Бюро финансовых расследований. У нас амбициозные планы", - добавил Зеленский.

Напомним, 2 января стартовала работа Офиса генерального прокурора. Всего в ведомстве будут работать 1500 сотрудников. Ведомство уже объявило о наборе прокуроров на вакантные должности

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Теги: СБУ, Владимир Зеленский, национальная безопасность
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Источник: korrespondent.net

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