Зеленский анонсировал перезапуск СБУ
Зеленский заявил, что у властей "амбициозные планы" в сфере реформ в правоохранительной системе.
Президент Владимир Зеленский во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе (Швейцария) в среду, 22 января, заявил о подготовке к перезапуску Службы безопасности Украины.
Глава государства отметил, что Украина делает большие изменения в правоохранительной системе.
"У нас была большая, сложная реформа - это перезапуск Генеральной прокуратуры, мы ее проголосовали и тоже перезапустили. Готовимся к перезапуску Службы безопасности Украины", - сказал Зеленский.
По словам президента, у властей "амбициозные планы" в сфере реформ в правоохранительной системе.
По словам президента, у властей "амбициозные планы" в сфере реформ в правоохранительной системе.
"Мы запустили Антикоррупционный суд, он работает, начиная с сентября, приближаемся к запуску Бюро финансовых расследований. У нас амбициозные планы", - добавил Зеленский.
Напомним, 2 января стартовала работа Офиса генерального прокурора. Всего в ведомстве будут работать 1500 сотрудников. Ведомство уже объявило о наборе прокуроров на вакантные должности.
Напомним, 2 января стартовала работа Офиса генерального прокурора. Всего в ведомстве будут работать 1500 сотрудников. Ведомство уже объявило о наборе прокуроров на вакантные должности.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Эта же новость на Корреспондент