Зеленский анонсировал перезапуск СБУ

Зеленский заявил, что у властей "амбициозные планы" в сфере реформ в правоохранительной системе.



Президент Владимир Зеленский во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе (Швейцария) в среду, 22 января, заявил о подготовке к перезапуску Службы безопасности Украины.

Глава государства отметил, что Украина делает большие изменения в правоохранительной системе.

"У нас была большая, сложная реформа - это перезапуск Генеральной прокуратуры, мы ее проголосовали и тоже перезапустили. Готовимся к перезапуску Службы безопасности Украины", - сказал Зеленский.



По словам президента, у властей "амбициозные планы" в сфере реформ в правоохранительной системе.

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