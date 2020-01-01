Озвучена сумма долга Украины на 2020 год

Больше всего денег придется заплатить в третьем квартале 2020 года - более 150 миллиардов гривен.

Украина заплатит в 2020 году более 400 миллиардов гривен долга АР

Министерство финансов предоставило отчет, где говорится, что Украина в течение 2020 года должна выплатить 400,7 млрд грн долга, сообщает пресс-центр ведомства.

Из этой суммы 169,24 млрд грн внешнего долга и 231,46 - внутреннего.

Сумма долга разбита на четыре части, наименьший платеж приходится на четвертый квартал, а наибольший - на третий.

Так, в первом квартале необходимо будет заплатить 108,24 млрд гривен. Из них 33,55 млрд грн внешнего долга и 74,69 млрд грн внутреннего.

Во втором квартале сумма выплат зафиксирована на уровне в 101,97 млрд грн, где 39,46 млрд грн внешнего долга и 62,51 млрд грн - внутреннего.

В третьем квартале придется заплатить больше всего. В период с июля по сентябрь Украина должна заплатить 153,83 млрд грн. Из них 86,55 млрд грн внешнего долга и 67,28 грн - внутреннего.

На четвертый квартал приходится наименьшая сумма - 36,66 млрд грн. Таким образом, за последние три месяца года необходимо будет выплатить 9,69 млрд грн внешнего долга и 26,97 млрд грн - внутреннего.

Ранее Минфин сообщал, что уровень государственного долга Украины по итогам прошого года впервые с 2013 года опустился ниже отметки 50% к ВВП.

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