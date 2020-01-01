Сотрудника Укроборонпрома поймали на взятке - СБУ

Чиновник требовал от предпринимателя 2 тыс долл за то, чтобы "ускорить процесс" передачи нужного ему помещения в аренду.

Работник государственного завода Генератор, находящегося под управлением Укроборонпрома, был задержан на взятке. Об этом сообщает пресс-служба СБУ в четверг, 23 января.

"Начальник юридического отдела предприятия требовал от частного предпринимателя 2 тысячи долларов. Чиновник обещал коммерсанту ускорить согласование разрешительной документации на передачу в аренду 500 квадратных метров помещения завода под цех по производству мебели. Посредниками в сделке выступили экс-начальник отдела аренды предприятия и знакомый руководителя юротдела", - сказано в сообщении.

Правоохранители задержали юриста на территории предприятия во время получения всей суммы взятки.

Открыто уголовное дело по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины. Продолжаются следственные действия.

Напомним, что ранее в Полтаве задержали налоговика на взятке в $85 тысяч. Полковник налоговой милиции требовал деньги от бизнесмена за возврат изъятого имущества и не привлечение к уголовной ответственности.

Также сообщалось, что в Ровно чиновник за деньги удалял информацию из баз Минюста. Мужчина за взятку мог закрыть исполнительное производство или удалить сведения о задолженности. Его поймали, когда он получил 18 тыс грн за отмену запрета на выезд за границу.

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