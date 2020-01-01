На почте на Луганщине задержали двух мужчин с наркотиками

Правоохранители обнаружили у мужчин пакеты с психотропами. Правоохранители выясняют источник канала поставки наркотиков в область.

В Луганской области в почтовом отделении задержали двух мужчин с наркотиками lg.npu.gov.ua

Полиция задержала двух мужчин с наркотиками в почтовом отделении в Луганской области. Об этом сообщает пресс-служба полиции области в четверг, 23 января.

"Сотрудники Управления противодействия наркопреступности в ходе реализации оперативной информации на входе в почтовое отделение города Лисичанска обнаружили у двух мужчин пакеты с особо опасным психотропным веществом PVP и амфетамином. Мужчинам грозит наказание в виде лишения свободы до 5 лет", - говорится в сообщении.

Мужчины проживают в городе Северодонецке. Факт внесен в ЕРДР и в рамках открытого уголовного производства проводятся первоочередные следственные действия и решается вопрос об избрании мужчинам меры пресечения.

Изъятое направлено в НИЭКЦ. Следствию еще предстоит выяснить источник канала поставки наркотиков в Луганскую область.

Напомним, что ранее в Николаеве коп прикрывал группу наркодилеров. Полицейский сам употреблял психотропы, а также распространял их среди коллег-полицейских.

Также сообщалось, что под Житомиром ликвидирована крупная нарколаборатория. Нарколабораторией руководила преступная группировка, в состав которой входили 13 человек. Они сбывали амфетамин через сеть дилеров.

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