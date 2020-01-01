Без Путина и с демаршем. Зеленский в Израиле

Президент Украины Владимир Зеленский прилетел в Израиль в дни памяти Холокоста, но на Всемирный форум, посвященный этому событию, не пошел.

Владимир Зеленский после Швейцарии сразу поехал в Израиль. Основным пунктом визита было участие в пятом Всемирном форуме памяти Холокоста, посвященном 75 годовщине освобождения концлагеря Аушвиц.

Однако прилетев в Израиль, Зеленский заявил, что украинская делегация во главе с ним передала свои места на Всемирном форуме тем, кто пережил эту трагедию и не может попасть на форум, но все остальные израильские мероприятия с участием президента Украины состоятся.

Также Зеленский допускал, что встретиться в Израиле с президентом РФ Владимиром Путиным, но переговоры так и не состоялись.

Корреспондент.net подводит итоги визита Зеленского в Израиль.

Всемирный форум

Прилетев в Израиль, Зеленский заявил, что на Всемирный форум памяти Холокоста “из-за огромного интереса к событию и ограниченного количества мест трудно попасть многим из тех, кто пережил эту страшную трагедию”. Поэтому места украинской делегации президент решил передать пострадавшим от Холокоста.

В Израиле шаг Зеленского восприняли неоднозначно. “Его решение озадачивает, и жаль, что он делает такой шаг по отношению к мероприятию под названием Помни о Холокосте для борьбы с антисемитизмом”, - заявили в израильском мемориальном центре Яд Вашем.

На форум прибыли не менее 47 мировых лидеров или высокопоставленных дипломатов, среди которых 26 президентов, четыре короля (из Испании, Голландии, Бельгии и Люксембурга) и четыре премьер-министра.

Однако, эксперты пояснили маневр Зеленского – украинскому президенту не предложили выступить на форуме памяти жертв Холокоста. При этом президенту РФ слово на форуме предоставили. Сидеть в зале и слушать Путина – в Украине бы это восприняли, как полное международное фиаско. Поэтому Зеленский нашел способ избежать такой участи. Отказался от участия в форуме и президент Польши Анджей Дуда, тоже потому что ему не предоставили слова.

Офис президента Зеленский и Нетаньяху

А что Путин?

Зеленский допускал, что может переговорить с российским президентом в Израиле по поводу дальнейшего освобождения пленных. Однако, встреча не состоялась. В России это объяснили отменой Зеленским своего участия во Всемирном форуме.

Вместе с тем, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что между лидерами Украины и России “налажен достаточно конструктивный рабочий контакт".

"Если они посчитают необходимым, они в любой момент смогут договориться об этом (встрече)", - отметил Песков.

Откровения Зеленского

Президент Украины провел встречу с премьер-министром Израиля Биньямину Нетаньяху, в ходе которой рассказал Биби три истории, связанные с Холокостом и Украиной, одна из них – о семье его деда, трех братьев которого расстреляли немцы.

Одна история была о мусульманке Саиде Арифовой, которая была воспитателем в бахчисарайском садике и спасла 88 евреев, выдав их за крымских татар.

Вторая – об украинском священнике греко-католической веры Емельяне Ковче, который спасал евреев, выдав им около 600 метрик о крещении, – и отказался досрочно покидать лагерь Майданек с 700 заключенными, хотя дома его ждали шестеро детей.

“И я расскажу еще одну историю – историю семьи, где было четверо братьев. Трое из них, а также их родители, стали жертвами Холокоста: их расстреляли немецкие оккупанты, ворвавшиеся в Украину. Остался четвертый брат – в то время он был на фронте. Он вернулся живым, прошел Вторую мировую войну, сделав вклад в победу над нацизмом и человеконенавистнической идеологией. Через два года после войны у него родился сын, а через 31 год – внук. Через 40 лет внук стал президентом – и сегодня он стоит перед вами, господин премьер-министр", - поделился Зеленский историей собственной семьи.

Позже Зеленский вместе с женой Еленой посетили Мемориальный комплекс Яд Вашем в Иерусалиме.

Офис президента Мемориальный комплекс Яд Вашем Деньги

На встрече с президентом Израиля Реувеном Ривлином Зеленский заявил, что имплементация соглашения о зоне свободной торговли между странами может увеличить товарооборот до 2 миллиардов долларов.

Кроме двусторонних отношений между странами, президенты, конечно же, тоже поговорили о Холокосте. Зеленский сообщил, что в 2020 году в Украине планируется начать развитие Национального историко-мемориального заповедника Бабий Яр" Он должен включать в себя Украинский музей Холокоста и мемориальный музей памяти жертв Бабьего Яра.