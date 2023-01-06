Медики рассказали, куда будут госпитализировать пассажиров с коронавирусом

В Минздраве сообщили, что специалисты, которые будут доставлять пациентов с подозрением на коронавирус в больницу, будут иметь спецодежду.

В Минздраве рассказали, что будут делать при выявлении потенциально больных коронавирусом пассажиров

В случае выявления в аэропорту пассажиров с подозрением на коронавирус, они будут доставлены в определенные больницы. В Киеве это Александровская клиническая больница. Об этом во время брифинга в пятницу, 24 января, заявил генеральный директор ЦОЗ Минздрава Украины Игорь Кузин, сообщает УНН.

Он отметил, что медики получают информацию о ситуации на блорту еще до его приземления.

"За полчаса до того, как будет приземление воздушного судна, проходит информирование в рамках аэропорта по ситуации на борту. Также заполняется вся необходимая документация. Для воздушных судов есть документ, предусмотренный международно-санитарными правилами, который называется воздушная декларация судна, в ней есть специальная медицинская часть. Она заполняется, туда заносится информация обо всех жалобах, поступавших в течение полета. Когда эта информация внесена, передана на землю, дается разрешение на приземление этого самолета", - сказал Кузин.

Он отметил, что получив эту информацию врач-эпидемиолог заходит и проводит переговоры с бортпроводником, опрашивая при необходимости лиц у которых есть подозрение на инфекционное заболевание или определенные жалобы.

По его словам, специалисты, которые будут доставлять пациентов с подозрением на коронавирус в больничное учреждение, будут иметь спецодежду. Пациенты будут направлены в определенные больницы.

"По определенным больницам есть маршруты. Например, в городе Киеве такая клиника - Александровская клиническая больница, есть определенные койки, на которые госпитализируются такие пациенты", - отметил председатель ЦОЗ.

Напомним, в Украине создали оперативный штаб для контроля распространения коронавируса.

Накануне сообщалось, что в Борисполе проверяют пассажиров из Китая. Медики проводят опрос и проверку состояния пассажиров, которые прилетают из Китаяи потенциально могут быть носителями нового вируса.

Сегодня стало известно, что Минздрав проверяет три случая подозрения на коронавирус в Украине.

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