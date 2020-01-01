КСУ запретил повышать пенсионный возраст работникам вредных производств

Работавшие во вредных условиях сотрудники соглашались на такую работу имея определенные ожидания относительно льгот. Однако закон сузил их права, что в КСУ сочли неконституционным.

Конституционный Суд Украины признал неконституционными положения, предусматривающие поэтапное увеличение пенсионного возраста для отдельных категорий лиц - работников, которые работали во вредных условиях. Об этом в пятницу, 24 января, сообщает пресс-служба КСУ.

Отмечается, что Большая палата Конституционного Суда Украины приняла решение по делу по конституционному представлению 49 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) отдельных положений раздела I, пункта 2 раздела III Заключительные положения Закона Украины О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно пенсионного обеспечения от 2 марта 2015 года.

"Этим Решением Конституционный Суд Украины признал неконституционными положения, предусматривающие повышение пенсионного возраста для отдельных категорий лиц. Речь идет о поэтапном увеличении на 5 лет возраста для выхода на пенсию на льготных условиях с учетом соответствующего стажа работы и на пенсию за выслугу лет для работников, определенных в оспариваемых нормах Закона № 213", - говорится в сообщении.

Отмечается, что КСУ исходит из того, что работники, которые работали во вредных условиях, и соглашались на такую работу из-за возможности получения отдельных льгот, имели объективные ожидания, что у них есть право выхода на пенсию на условиях, определенных Законом Украины О пенсионном обеспечении от 5 ноября 1991 года.

Однако после внесения изменений Законом № 213, их право выхода на пенсию на определенных условиях сужено. Указанное КСУ расценил как ухудшение их юридического положения о праве назначения пенсии.

Кроме того, КСУ решил закрыть конституционное производство по делу в части, касающейся утверждения народных депутатов о неконституционности других оспариваемых положений в связи с их несоответствием требованиям Закона Украины О Конституционном Суде Украины.

Так, решение Конституционного Суда Украины является обязательным, окончательным и обжалованию не подлежит.

Напомним, 2 марта 2015 года Рада внесла изменения в пенсионное законодательство, которые предусматривают поэтапное повышение на пять лет льготного пенсионного возраста для женщин, а также повышение на пять лет страхового, а по отдельным профессиям и специального стажа для лиц, которые имеют право на пенсии за работу во вредных и особо вредных условиях труда и на пенсию за выслугу лет.

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