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КСУ запретил повышать пенсионный возраст работникам вредных производств

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Работавшие во вредных условиях сотрудники соглашались на такую работу имея определенные ожидания относительно льгот. Однако закон сузил их права, что в КСУ сочли неконституционным.
Конституционный суд вынес решение по вопросу повышения пенсионного возраста
Конституционный суд вынес решение по вопросу повышения пенсионного возраста
ccu.gov.ua

Конституционный Суд Украины признал неконституционными положения, предусматривающие поэтапное увеличение пенсионного возраста для отдельных категорий лиц - работников, которые работали во вредных условиях. Об этом в пятницу, 24 января,  сообщает пресс-служба КСУ.

Отмечается, что Большая палата Конституционного Суда Украины приняла решение по делу по конституционному представлению 49 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) отдельных положений раздела I, пункта 2 раздела III Заключительные положения Закона Украины О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно пенсионного обеспечения от 2 марта 2015 года.

"Этим Решением Конституционный Суд Украины признал неконституционными положения, предусматривающие повышение пенсионного возраста для отдельных категорий лиц. Речь идет о поэтапном увеличении на 5 лет возраста для выхода на пенсию на льготных условиях с учетом соответствующего стажа работы и на пенсию за выслугу лет для работников, определенных в оспариваемых нормах Закона № 213", - говорится в сообщении.

Отмечается, что КСУ исходит из того, что работники, которые работали во вредных условиях, и соглашались на такую работу из-за возможности получения отдельных льгот, имели объективные ожидания, что у них есть право выхода на пенсию на условиях, определенных Законом Украины О пенсионном обеспечении от 5 ноября 1991 года.

Однако после внесения изменений Законом № 213, их право выхода на пенсию на определенных условиях сужено. Указанное КСУ расценил как ухудшение их юридического положения о праве назначения пенсии.

Кроме того, КСУ решил закрыть конституционное производство по делу в части, касающейся утверждения народных депутатов о неконституционности других оспариваемых положений в связи с их несоответствием требованиям Закона Украины О Конституционном Суде Украины.

Так, решение Конституционного Суда Украины является обязательным, окончательным и обжалованию не подлежит.

Напомним, 2 марта 2015 года Рада внесла изменения в пенсионное законодательство, которые предусматривают поэтапное повышение на пять лет льготного пенсионного возраста для женщин, а также повышение на пять лет страхового, а по отдельным профессиям и специального стажа для лиц, которые имеют право на пенсии за работу во вредных и особо вредных условиях труда и на пенсию за выслугу лет.

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Теги: производство, Конституционный суд, закон, Пенсионный возраст, КСУ
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Источник: korrespondent.net

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